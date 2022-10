Emergenza gas, a Torino 170 palazzi senza forniture. Forza Italia: "Intervenga il governo, serve una risposta immediata"

“E’ necessario che il Governo e le Istituzioni intervengano senza ritardi sul caro bollette. Centosettanta palazzi nella sola Torino che sono stati staccati dalla rete del gas e il raddoppio di utenti che hanno chiesto la rateizzazione dei pagamenti è una situazione esplosiva che va gestita immediatamente, anche dall’esecutivo ancora in carica. Bisogna riflettere sulle ricadute sociali e sanitarie che si stanno vivendo: a pagare il prezzo più alto rischiano di essere le fasce deboli della nostra società, anziani e bambini, oltre che quelle più povere. A ciò si aggiunge il rischio che decine di famiglie del ceto medio scendano nel proletariato e altre già in esso nel sottoproletariato. E tutto per veder garantito l’accesso a beni primari come il gas e l’elettricità".



Ad affermarlo in una nota il coordinatore di Forza Italia Torino, Marco Fontana e il coordinatore provinciale Forza Italia Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli Azzurri.



"Tutti sappiamo che la soluzione è difficile: perché non esistono solo le grandi aziende energetiche, le quali stanno registrando extraprofitti, ma vi sono anche tante piccole e medie realtà di intermediari e società che invece comprano energia solo a contratto, essendo a libero mercato, e queste imprese sono a rischio chiusura oggi. Interventi quindi orizzontali non sono la soluzione a meno di non voler vedere aumentare il numero di disoccupati. E’ fondamentale però aprire un confronto sia a livello europeo sia italiano per affrontare subito il problema. Lanciamo quindi un appello a fare in fretta ad intervenire perché senza gas e luce si può anche morire”.