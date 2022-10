I Radicali Italiani manifestano a sostegno della causa Ucraina: "Putin va incriminato all'Aja"

Domani Vladimir Putin festeggerà il suo 70° compleanno. Negli anni passati in questo giorno Putin è stato spesso omaggiato dai suoi seguaci anche in modo eclatante. Anna Politkovskaja, la giornalista che tentava di svelare al mondo cosa stava costruendo e diventando Putin - e il mondo non volle ascoltarla e vedere - venne uccisa il , un macabro "regalo" di compleanno per il tiranno.

L'unico politico italiano a recarsi ai suoi funerali fu Marco Pannella. Noi Radicali, da 23 anni, con Anna e le donne e uomini coraggiosi come lei, lottiamo contro un regime sempre più oppressivo e sanguinario. Dal 24 febbraio di quest'anno Putin ha costretto tutti ad aprire gli occhi. 8 anni di conflitto a bassa intensità in Ucraina non gli sono bastati; la guerra, con bombardamenti, stupri, eccidi, deportazioni, distruzione... è stata sferrata nel cuore dell'Europa.

Domani Putin festeggerà il suo compleanno e vorrebbe in regalo l'Ucraina e la sottomissione dell'Europa. Ma l’unico regalo che merita è essere portato all’Aja, incriminato dalla Corte Penale Internazionale e rispondere dei crimini che sta commettendo.

8 ottobre, saremo a Torino, alle 10.45, nella nostra sede dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta (via san Dalmazzo 9 bis/b), con il segretario di Radicali italiani Massimiliano Iervolino, il presidente Igor Boni, Massimiliano Melley, giornalista e curatore del volume «Combatteremo fino alla fine. I discorsi di Volodymyr Zelensky», e Simone Attilio Bellezza, docente di Storia Contemporanea e autore di «Il destino dell'Ucraina. Il futuro dell'Europa».

Alle 12.45, saremo in piazza Castello (fronte Prefettura), a sostenere con la comunità ucraina.