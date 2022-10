Palavillage festeggia il circuito Slam by Mini con esibizioni di circo contemporaneo e dj set

Sabato 8 ottobre, in occasione delle semifinali della quinta tappa del Circuito Slam by Mini, Palavillage organizza una serata di festa a conclusione del torneo. È infatti in programma uno spettacolo di circo contemporaneo a cura di Fondazione Cirko Vertigo, centro internazionale di creazione e produzione, polo di formazione professionale e universitaria nell’ambito delle arti circensi con sede a Grugliasco. Protagonisti i danzatori e acrobati aerei Elisa Mutto e Alexandre Duarte, che si esibiranno rispettivamente su cerchio e tessuti aerei, accompagnando, con il loro movimento, i colpi da maestro dei partecipanti allo Slam, in una serata dedicata a tutti, appassionati di padel, famiglie e semplici curiosi.