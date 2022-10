Controlli e sanzioni in tre locali di San Secondo

A San Secondo di Pinerolo, identificate 63 persone e controllati 3 esercizi pubblici dove sono state complessivamente comminate oltre 6850 euro di sanzioni.

In un ristorante di via Giacinto Berchet, sono state riscontrate irregolarità di sicurezza dei locali e per discordanze di caratteristiche degli alimenti indicati in menu rispetto a quelli realmente serviti, per un importo complessivo di 5.500 euro circa.

Una sanzione di 1.200 euro per un pub di via Barletta per l’utilizzo, senza autorizzazione dell’Asl, del vano seminterrato per la spillatura della birra. Nello stesso locale la Polizia Municipale ha rilevato un’occupazione abusiva del suolo pubblico, con presenza di tavolini e sedie, per una una sanzione di 173 euro.

Durante il controllo l’unità cinofila ha inoltre rinvenuto e sequestrato della sostanza stupefacente a due clienti, che sono stati sanzionati.

I controlli agli esercizi pubblici continueranno con cadenza regolare nelle prossime settimane.