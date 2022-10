Settimo Torinese sposa la solidarietà: tutti insieme per aiutare la Fondazione ricerca sul cancro di Candiolo [FOTO]

La solidarietà è di casa, a Settimo Torinese, dove la comunità si è data appuntamento per lanciare un nuovo progetto benefico per il territorio. In particolare, la Delegazione di Settimo Torinese della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, nata a dicembre del 2021, ha presentato un'iniziativa che si pone l'obiettivo di acquistare una nuova sofisticata apparecchiatura per la diagnosi e la cura del cancro a Candiolo. In particolare si tratta di un “sequenziatore di RNA/DNA” per la ricerca di geni alterati nei tessuti tumorali da destinare all’Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.



La presentazione si è tenuta presso la Biblioteca Archimede di Settimo, alla presenza tra gli altri di Fabrizio Bontempo, delegato della Fondazione e Carmen Vizzari, “ufficiale di collegamento” per il territorio di Settimo Torinese.



"E' importante che una comunità decida di sostenere una realtà straordinaria come Candiolo. C'è chi la definita l'impresa più bella che esista in Piemonte e in parte è così: ci trovi il talento, l'umanità, l'innovazione e la generosità", è stato detto durante la serata da Gianmarco Sala, direttore della Fondazione. "E pensare che un centro di questo genere crescere e si sviluppa grazie alla generosità delle persone, è davvero una sensazione importante. L'impegno di ogni giorno è che il cancro diventi sempre più curabile: questa è la nostra missione. E rispetto a molti anni fa sono stati già fatti grandi passi avanti".



"Sono tante le persone che vogliono dare una mano e che chiedono di contribuire, anche questa sera mi hanno avvicinata in tanti per chiedermi come fare - ha aggiunto Vizzari -. Sappiamo che questo è un periodo difficile per tante famiglie, ma è importante non abbandonare la ricerca. Poter dare una mano come collettività ci riempie di orgoglio".