Torino festeggia Capodanno in piazza Castello, Lo Russo: "Niente fuochi d'artificio, tutti gli eventi gratis"

A Torino è partito ufficialmente il conto alla rovescia per Natale e Capodanno . Dopo due anni di pandemia, le strade e le piazze della città si preparano ad accogliere nuovamente i festeggiamenti delle prossime festività natalizie. E i torinesi potranno attendere tutti insieme lo scoccare della mezzanotte in piazza Castello, dove è previsto uno spettacolo di musica dal vivo.

Niente fuochi d'artificio

"Sarà un Capodanno - commenta il sindaco Stefano Lo Russo, a margine dei festeggiamenti per i 160 anni della Corte dei Conti - nuovamente artistico, aperto a tutti gratuitamente perché riteniamo davvero importante tornare in piazza a festeggiare l'inizio del nuovo anno". E per dare l'addio al 2022 non ci saranno i fuochi d'artificio. "Al momento - ha precisato il primo cittadino - non è previsto uno spettacolo pirotecnico".