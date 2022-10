Tangenziale sempre più "trappola": triplo tamponamento all'altezza di Sito Interporto

Prosegue la mattinata da incubo per chi sta usando la tangenziale di Torino. Un nuovo incidente, dopo quello di stamattina all'altezza di corso Regina Margherita, si è verificato all'altezza di Interporto Sito, sempre in direzione nord.



Si è trattato di un tamponamento fra 3 veicoli, due le persone ferite che sono state trasportate al San Luigi di Orbassano in codice verde. Forti ripercussioni sul traffico, già in difficoltà per l'incidente di questa mattina presto. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza.