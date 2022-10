Chieri, al volante con un tasso alcolemico sei volte oltre il limite provoca incidente: patente ritirata e maxi multa

Lo scorso weekend, personale appartenente al Nucleo di Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale di Chieri, interveniva in Via Roma fronte stazione ferroviaria a seguito di segnalazione giunta alla Centrale Operativa in relazione ad un sinistro stradale.

L’equipaggio ivi giunto pochi minuti dopo, trovava i coinvolti intenti a redigere il “verbale di constatazione amichevole”. Tuttavia gli operatori di polizia notavano il conducente di una delle due autovetture coinvolte avere movimenti poco coordinati e quindi decidevano di sottoporre lo stesso agli accertamenti qualitativi etilometrici.

A seguito di tale verifica emergeva che il conducente in questione, un rivese 43 enne, si era posto alla guida della proprio mezzo sotto l’influenza di sostanze alcoliche, con un tasso rilevato pari a ben 6 volte il consentito. Nel frattempo lo stesso assumeva atteggiamenti arroganti verso la controparte, donna ultra ottantenne.

Successivamente, gli agenti intervenuti, a seguito delle risultanze emerse provvedevano al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 186 con conseguente ritiro della patente di guida ed operavano inoltre il sequestro finalizzato alla confisca del veicolo. L’indagato rischia ora la pena dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno.

L’importante intervento tempestivo degli agenti ha consentito di evitare che il conducente potesse cagionare danni maggiori proseguendo alla guida dell’autovettura.