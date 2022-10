Teatro, "Dulan la sposa" in prima assoluta al Gobetti in replica fino al 30 ottobre

Debutto in prima assoluta al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo "Dulan la sposa" di Melania Mazzucco, per la regia del direttore del Teatro Stabile di Torino Valerio Binasco. Le scene sono di Maria Spazzi, i costumi di Katarina Vukcevic, le luci di Alessandro Verazzi e il suono di Filippo Conti. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile – Teatro Nazionale sarà replicato al Gobetti fino al 30 ottobre e successivamente andrà in tournée in Italia fino a dicembre.

Scritto per la radio nel 2001 da Melania Mazzucco e premiato al 53° Prix Italia come miglior radiodramma dell’anno, questo testo dalle forti tinte noir arriva sul palcoscenico diretto e interpretato da Valerio Binasco, insieme a Mariangela Granelli e Cristina Parku. La storia è quella di una coppia sposata, tormentata dal fantasma di una ragazza annegata nella piscina del loro condominio. Dialogo dopo dialogo, una spessa spirale di domande prende corpo e si fanno strada dei terribili sospetti: qual è la vera indole dell’uomo? E chi era davvero quella ragazza, tradita dai propri sogni e piena di disincanti?

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8 Torino, in replica fino al 30 ottobre, info www.teatrostabiletorino.it