In piazza Toti da 2 anni una buca è una discarica: ieri inaugurato il "monumento all'incuria"

" A fare compagnia alla buca - aggiunge Iannò - ci sono le radici affioranti della piazza. Una di queste gode di un bel transennamento, un vero pericolo per i numerosi bimbi che frequentano l'area giochi accompagnati dai nonni, che potrebbero cadere e procurarsi seri danni ".

Pedoni a rischio

Uno dei problemi che affligge la zona è la mancanza di parcheggi, con le auto spesso lasciate in sosta irregolare. "Questo mette a rischio l'incolumità dei pedoni durante gli attraversamenti, in particolare nei punti di intersezione, per la mancanza di visibilità" conclude Iannò.