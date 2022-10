“La vera gola profonda”: la proiezine in versione definitiva e restaurata al Cinema Massimo

In occasione del 50° anniversario dall'uscita nei cinema americani di Deep Throat (USA, 1972, 62’), Fish&Chips Film Festival - festival dedicato al cinema erotico e del sessuale - e il Museo Nazionale del Cinema presentano la versione definitiva e restaurata in 4k del film di Gerard Damiano, domenica 16 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Massimo - MNC di Torino, alla presenza dei figli del regista, Gerard Jr e Christar Damiano.

Uscito negli Stati Uniti il 12 giugno 1972, il film arrivò in Italia soltanto nel 1975 e in versione censurata. Fu in seguito ribattezzato La vera gola profonda quando venne riedito nel 1977 per distinguerlo dal sequel non esplicito Gola Profonda (Deep Throat Part II) di Joseph Sarno. Nonostante le polemiche e i numerosi tentativi di censura, la pellicola di Gerard Damiano si rivelò un successo planetario: costato 25mila dollari, ha incassato 100 milioni al cinema e 600 in tutto grazie alle vendite home video.

Deep Throat è la storia di una donna - interpretata da Linda Lovelace, diventata poi una sex symbol - che non riesce a provare orgasmi. Dopo tentativi di ogni tipo, grazie a una visita medica scopre di avere la clitoride posizionata al fondo della gola.

A 50 anni di distanza dall’uscita nelle sale, sono tanti i motivi per cui ancora oggi Deep Throat è considerato una pietra miliare della cinematografia erotica e non solo. Prima di tutto, in quanto simbolo della libertà di espressione: sfidando la censura dell’epoca, il film arrivò fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, “costringendola” a rinnovare le sue antiquate leggi.

Deep Throat è stato il primo prodotto cinematografico mainstream in grado di veicolare un messaggio di sex positivity, sottolineando come il sesso, oltre a essere indispensabile per la sopravvivenza della specie umana, possa anche essere uno strumento di divertimento.