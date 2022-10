Raccolta differenziata: a Nichelino il vetro si riciclerà anche per colore

La differenziata funziona a singhiozzo ed allora a Nichelino sono in arrivo nuovi cassonetti per il vetro con l’obiettivo di incentivarne la raccolta.

120 mila euro di finanziamento al Covar

Di recente il Covar14 (il servizio raccolta rifiuti di molti comuni delle cintura sud, ndr) ha ottenuto un finanziamento di 120.000 euro, partecipando al bando pubblicato da Coreve (Consorzio Nazionale per il recupero degli imballaggi in vetro) e Anci da destinare al miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

Presto il vetro sarà riciclato per colore

Il Covar annuncia, inoltre, la sperimentazione della raccolta selettiva del vetro non colorato presso il centro di raccolta di via Mentana, con contestuale concorso a premi. La prospettiva è quella di una futura “differenziata del vetro per colore” indicata dal nuovo accordo tra l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani e il Consorzio Recupero Vetro.

E' prevista la diffusione di materiali informativi abbinata ad azioni di comunicazione sul territorio nichelinese, con l'intento di preparare le persone alla novità in arrivo.