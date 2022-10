Askatasuna e Manituana, Alessi-Giovannini (Fdi): "Feste illegali con strade chiuse, basta parole e interventi subito"

Ieri c'era stata la diffida da parte del Questore di Torino Vincenzo Ciarambino al centro sociale Askatasuna per il concerto in strada da tenersi su corso Regina Margherita. Nonostante ciò la festa, come annunciato da Aska in risposta al Questore, si è fatta lo stesso. E anche Manituana ha occupato un tratto di Largo Vitale per una polentata e banda musicale.

"Alla luce di questo ennesimo episodio, Askatasuna va sgomberato subito, la voce delle Forze dell'Ordine e della Questura non possono più essere ignorate", tuonano la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi e il vicecapogruppo Domenico Giovannini.

"A fine giugno il centrosinistra in Circoscrizione 7 bocciava la nostra richiesta al sindaco di sgomberare Askatasuna, dimostrando ancora una volta di preferire l'abusivismo alla legalità, come pure in Consiglio comunale. Dobbiamo restituire lo stabile all’associazionismo sano, che non usa pietre, bulloni e materiale infiammabile né in Val di Susa né in nessun altro contesto alla ricerca pretestuosa di uno scontro con gli agenti nel tentativo di sottomettere le Istituzioni. Dal Comune arrivano ancora una volta solo parole ma zero azioni concrete".