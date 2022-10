Usura, l'urlo di dolore degli ambulanti dei mercati torinesi: "Siamo dimenticati da tutti"

Il riferimento è legato ai fatti emersi nei giorni scorsi: usura legata al mercato di borgo Vittoria. "Mentre viene chiesto ai singoli di affrontare spese e adempimenti impossibili, si pensi al blocco degli euro 4, e le sovvenzioni sempre negate per ovvi motivi di bilancio, in questi ultimi mesi abbiamo visto transitare fondi dallo Stato (si pensi al PNRR) e dalla Regione (per esempio i DUC) nelle casse di soggetti - pubblici e privati - che di tutto stanno facendo tranne che farli arrivare dove davvero servono, e questo è il risultato", dicono Giancarlo Nardozzi, presidente di Goia Fenapi e Silvano Rittà, presidente di Ubat.