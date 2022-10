Dario Ghiglione porta la geometria dell’hospitality al TTG di Rimini: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo della nostra provocazione” [VIDEO]

Al TTG di Rimini, fiera di riferimento per il mondo del turismo nazionale e internazionale, spazio anche per Gespy, il progetto di geometria dell'hospitality presentato ai nostri microfoni dall'autore e formatore di YouRevenYou Dario Ghiglione.

“Dopo un anno di lavoro questo progetto della geometria della ospitalità è stato presentato al TTG di Rimini - ha dichiarato Dario Ghiglione dal TTG di Rimini - abbiamo iniziato lunedì con l'hospitality day davanti a un pubblico di tecnici, formatori e albergatori e qui alla fiera abbiamo raggiunto l’obiettivo del portare la nostra provocazione a tutti coloro che lavorano in questo settore e che lo utilizzano. Dopo questa tappa saremo a Pinerolo e poi Pescara, Bologna e Alessandria”.

Dario Ghiglione sarà a Pinerolo giovedì 20 dalle 10 alle 12 presso ISS Prever in via Carlo Merlo 2. L'evento è a ingresso libero per tutti gli operatori del turismo, studenti ed appassionati.

