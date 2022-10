A Torino una nuova task force di 60 Civich per le emergenze, grandi eventi e controllo del territorio

A Torino nasce una task force di 60 Civich pronti ad intervenire per emergenze, grandi eventi e attività di controllo del territorio, ma anche a supportare operazioni specifiche dei distaccamenti della Polizia Municipale nelle otto Circoscrizioni. Ad annunciare la novità l'assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero, che ha spiegato come il gruppo sarà "fisicamente distaccato nella sede della 5 in corso Cincinnato, ma sarà a disposizione di tutto il territorio cittadino". L'equipe di agenti, di cui 48 nuovi e 12 con esperienza, entrerà in servizio il 1 novembre e sarà suddivisa in dieci turni da sei unità.

4 mesi di sperimentazione

"Faremo quattro mesi di sperimentazione - ha spiegato il comandante della Municipale Roberto Mangiardi - per poi vedere i primi risultati e ricalibrare". Palazzo Civico ha deciso non costituire un nuovo reparto "perché avremo dovuto dare degli obiettivi". La task force potrà essere indirizzata su attività diverse. In caso ad esempio di grandi eventi come le Atp Finals e le finali di scudetto, per controlli notturni in parchi e aree dove vengono segnalati schiamazzi o disturbo, per attività straordinaria nei parchi cittadini dal Valentino alla Pellerina, per controlli notturni post movida sull'abuso di alcol alla guida, così come per servizi programmati dai diversi distaccamenti della Polizia Municipale nelle otto Circoscrizioni.

1647 Civich

Palazzo Civico ha deciso di creare una nuova task force, e non di destinare gli agenti ai singoli reparti, perché sarebbero stati inserimenti numericamente poco rilevanti. Il corpo di via Bologna poi è uno dei più vecchi del Comune di Torino, come ha spiegato Pentenero. "L'organico totale - ha spiegato l'assessore - compresa la Protezione Civile, è composto attualmente da 1647 unità: da qua a fine anno ci saranno altri pensionamenti. In servizio ci sono 1513 agenti, 126 amministrativi e 26 ausiliari del traffico".

Il 67% ha più di 51 anni