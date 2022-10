Giro d'Italia 2023: doppia giornata in "maglia rosa" per Torino e la sua provincia. Per Rivoli è una prima volta

Non saranno ancora i chilometri decisivi, ma diranno sicuramente parole importanti nella vittoria finale della Maglia Rosa 2023. E' stato svelato il percorso del Giro d'Italia del prossimo anno e Torino si conferma protagonista della grande corsa a tappe.

Si arriva a Rivoli, si riparte da Borgofranco d'Ivrea

Due, in particolare, le frazioni che coinvolgono la città della Mole, ma soprattutto la sua provincia. La prima, la tappa numero 18, vede la partenza da Bra e l'arrivo nella città di Rivoli dopo un percorso di 179 chilometri. Sarà il 18 maggio, mentre il 19 maggio il gruppo ripartirà da Borgofranco d'Ivrea per raggiungere il traguardo di Crans Montana, in Svizzera.

Una prima volta che genera entusiasmo

“Accogliamo con grandissimo entusiasmo la notizia che il prossimo Giro d’Italia farà tappa, per la prima volta a Rivoli, - commenta con gioia il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli - dopo aver ospitato la scorsa primavera l’arrivo della Milano-Torino, la più antica corsa ciclistica del mondo. Siamo orgogliosi che la nostra città sarà di nuovo protagonista del ciclismo di alto livello. Abbiamo dimostrato di essere interlocutori affidabili e seri. L’Amministrazione comunale si adopererà per accogliere nel migliore dei modi questo evento straordinario”.

“Il passaggio della più importante corsa ciclistica italiana nella nostra Città è motivo di orgoglio e di grande importanza per questa Amministrazione – aggiunge il vicesindaco, Laura Adduce –. Sarà un bel momento di sport per gli appassionati di ciclismo ma non solo. Oltre ad essere un importante appuntamento di competizione sportiva nazionale e internazionale, sarà anche di grande impatto turistico per Rivoli ed occasione per diffondere a livello mediatico il suo territorio e le bellezze culturali e commerciali”.