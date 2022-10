Via Genova: avviati i cantieri per ripristinare carreggiata e marciapiedi

Avviati i lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di via Genova.

L'intervento a distanza di 10 giorni dal dissequestro dell'area da parte della Procura della Repubblica è cominciato questa mattina.

Buone notizie sia per i residenti della zona, sia per i commercianti locali che dopo l'incidente del 18 dicembre 2021, in cui persero la vita tre operai, Filippo Falotico, Marco Pozzetti e Roberto Peretto, hanno avuto ricadute pesanti sulle proprie attività.

"L'avvio dei cantieri per restituire l'area totalmente riqualificata, a beneficio di tutti, pedoni ed autovetture, nel più breve tempo possibile e soprattutto per le attività commerciali." commenta il coordinatore Dario Pera.

"A dicembre la Circoscrizione 8 e tutti i residenti del quartiere ricorderanno con una cerimonia la memoria delle vittime della Gru - aggiunge il presidente Massimiliano Miano -. I lavori, salvo imprevisti dureranno circa due settimane".

Il presidio dei sindacati

Il tutto mentre questa mattina i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato l'organizzazione di un presidio proprio dove cadde la gru contro i morti e gli infortuni sul lavoro.

L'appuntamento sarà nel luogo della tragedia giovedì 20 ottobre dalle 10 alle 12 con quattro ore di sciopero, alla presenza dei segretari provinciali e delle categorie di lavoratori più esposti.