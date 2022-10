"Personne(s)", inaugura la mostra personale di Francesca Canfora

Il IV Premio Alessandro Marena, assegnato nel 2021, vive la sua seconda fase espositiva proponendo la mostra personale dell’artista vincitrice Chantal Garolini. Si concretizza così il progetto dell’Associazione Alessandro Marena che dal 2013 organizza iniziative per i giovani artisti emergenti in memoria del noto gallerista scomparso a luglio di quello stesso anno.

"Personne(s)" è il titolo della mostra personale a cura di Francesca Canfora che tra il 20 ottobre e il 6 novembre 2022 sarà presso la sede dell’Associazione torinese, in Via dei Mille 40/A. I lavori esposti sono il risultato del progetto artistico sviluppato da Chantal Garolini con le risorse messe a disposizione dal premio conseguito nel 2021 con l’opera Disturbo?!.

Francesca Canfora, curatrice della mostra, presenta così il tema dell’identità - multipla, fuori fuoco ed evanescente - proposto dall’artista: “La mostra si articola in una serie di delicati autoritratti in cui l'artista letteralmente si sdoppia, dando corpo e volto a quegli stati d'animo contrastanti, a quelle pulsioni antitetiche di cui talvolta siamo ostaggio. Il titolo gioca sull’ambiguità insita nel termine francese "personne", restituendo la dimensione pirandelliana entro cui si muove l'indagine dell'artista. Se sostantivo o pronome indefinito, la parola personne cambia infatti radicalmente significato: pur rimanendo scritto in maniera identica, può indicare sia uno che nessuno, ovvero contemporaneamente la persona e la sua negazione. La (s), sommessamente inclusa tra le due parentesi, volge il sostantivo al plurale e sottende quella dimensione interiore e molteplice nascosta ai più, ma che nel profondo ognuno di noi sente pulsare viva e presente”.

L’inaugurazione si terrà giovedì 20 ottobre alle ore 18.00 e la mostra potrà essere visitata dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 e in via eccezionale, nel Weekend delle Arti Contemporanee, il 6 novembre 2022 sempre dalle 15 alle 19.

“Stimolare l’energia dei giovani talenti perché abbiano la possibilità di esprimersi è esattamente la missione assegnata al Premio costituito sul progetto The Upcoming Art ideato da mio figlio Alessandro. Il percorso realizzato da Chantal Garolini evolvendo la sua esperienza artistica dalla prima opera esposta per giungere a questa mostra, dimostra che gli strumenti che il Premio Alessandro Marena mette a disposizione degli artisti offrono il giusto complemento formativo per trovare spazio nel mondo dell’arte” spiega la fondatrice Franca Pastore Trossello Marena.