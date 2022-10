"Una notte ai musei reali" per il Festival dello sviluppo sostenibile

Club Silencio apre le porte dei Musei Reali per il Festival dello sviluppo sostenibile 2022. Il più grande evento a livello nazionale, organizzato in collaborazione con ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

L’obiettivo è quello di diffondere una cultura della sostenibilità e realizzare così un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

L’evento è realizzato da Club Silencio in collaborazione con i Musei Reali e ASviS, con il patrocinio della Città di Torino e di Regione Piemonte.

Con “Una notte ai Musei Reali” Club Silencio si fa sempre più portavoce delle grandi iniziative in grado di sensibilizzare il pubblico - e in particolare il pubblico più giovane - sui temi della sostenibilità e dell’attualità a 360° senza dimenticare il potere della bellezza, da sempre al centro degli eventi Club Silencio attraverso la valorizzazione dei musei e degli edifici storici d’Italia.

A testimoniare la mission di Club Silencio vi è l’impegno a ottenere la certificazione ISO 20121, che attesta i dati di sostenibilità ambientale degli eventi. Per questo motivo, al termine dell’iniziativa saranno presentati anche i dati relativi all’impatto ambientale dell’evento realizzati da “Una notte ai Musei Reali”.

La serata sarà completamente declinata sui temi di carattere ambientale: a partire dalle 19 nel Cortile Reale verranno sviluppati quiz, installazioni interattive e VR Experience volte a divulgare e sensibilizzare il pubblico sui temi chiave dello sviluppo sostenibile, con applicazioni, giochi e video in realtà virtuale coerenti alle macrotematiche dell’iniziativa e mediante attività di gamification con “Mytopya” per costruire la propria città del futuro.

Al centro dell’evento, anche la mostra fotografica “Focus on Future - 14 fotografi per l’Agenda ONU” ideata dalla Direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella in un viaggio inedito attraverso 200 scatti che raccontano le situazioni di fragilità del nostro pianeta. Come da tradizione durante “Una Notte ai Musei Reali” sarà inoltre visitabile il primo ed il secondo piano di Palazzo Reale, l’Armeria Reale e la Cappella della Sindone.

In occasione della serata sarà inoltre possibile partecipare all’inaugurazione progettuale dell’“Osservatorio Generazione 2030” sul rapporto tra giovani e obiettivi di sviluppo sostenibile, nell’ambito di un progetto che durerà per tutta la stagione 2022/2023 di Club Silencio.

Fra le attività a cura di Urban LAB*, con “37.20 - Patrimoni naturali per Torino” saranno distribuite anche mappe della città di Torino per narrare come natura e comunità si incontrano nell’obiettivo di generare nuovi spazi, nuovi usi e nuovi modi di vivere la città in maniera più sostenibile.

Attraverso la proiezione “Flying on urban rivers - Po, Dora, Sangone, Stura di Lanzo” sarà inoltre possibile assistere ai filmati che raccontano l’osservazione in volo dei quattro fiumi torinesi durante diverse stagioni dell’anno.

Non mancherà infine la sensibilizzazione alla cura e all’empatia verso ciò che ci circonda, grazie alla collaborazione nata con Delbac Bonsai per diffondere la filosofia del bonsai e stimolare l’empatia con la natura.