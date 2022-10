Sabato 22 la castagnata sociale agli orti urbani di Grugliasco

L'associazione “La terra da buoni frutti” orti urbani, organizza la castagnata sociale sabato 22 ottobre, dalle 15 alle 18, sotto il pergolato degli orti urbani. Sono invitati tutti gli iscritti all'associazione.

Ultimo evento dell'anno all'Orto d'altrotempo sabato 22 ottobre, dalle 15 alle 17, presso gli Orti Urbani di Grugliasco in strada del Gerbido 55 per una castagnata offerta dall'associazione “La Terra da buoni frutti” e un laboratorio creativo con la disegnatrice Luiza Bialoskorska che farà diventare tutti parrucchieri per ricci.