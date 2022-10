Contratto Stellantis, il 26 ottobre si comincia a trattare: tutti gli stabilimenti italiani guardano verso Torino

Si comincia a Torino, il prossimo 26 ottobre, ma tutta Italia guarderà verso il capoluogo piemontese. Alle 10, presso la sede dell'Unione Industriali di Torino, prende infatti il via la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro in scadenza a fine anno, che coinvolge Stellantis, ma anche Cnhi, Ferrari e Iveco.



Al tavolo, insieme ai rappresentanti aziendali, ci saranno i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, che sono quelli che "firmarono" il contratto già ai tempi di Sergio Marchionne. Assente Fiom, che quel contratto non l'ha mai voluto firmare. Saranno presenti anche delegazioni sindacali provenienti da tutti gli stabilimenti italiani.