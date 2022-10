Alla Spina 3 una nuova farmacia nell'area nord di San Donato: a breve il bando

E’ in arrivo una nuova farmacia in zona Spina 3, nella zona a sud della Dora. Da quattro anni il Comitato Dora Spina Tre chiede che nell’area nord di San Donato apra un’attività con la croce verde: una battaglia sostenuta anche dalla Circoscrizione 4. Ma non sarà una farmacia in più in città. Il numero di questo tipo di esercizi commerciali è infatti fissato per legge in una determinata proporzione con la popolazione residente, una per 3300 abitanti. Le farmacie torinesi, pertanto, sono e resteranno in tutto 279.

Un bando per la farmacia

La Città di Torino, dopo una situazione ferma da anni, ha provveduto a una revisione della distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio in base alla dinamica della popolazione residente degli ultimi anni ma anche tenendo conto della densità delle farmacie e delle fasce di età dei residenti, con particolare attenzione all’infanzia e alla terza età, nonché, per quanto riguarda le zone collinari e “di confine” della presenza di esercizi nei Comuni limitrofi. La zona di Spina 3, ad oggi sguarnita, è stata così individuata come prioritaria per il nuovo insediamento, che avverrà tramite un bando rivolto agli attuali titolari di farmacia. All’apertura nel nuovo esercizio da parte di chi risulterà assegnatario, dovrà corrispondere la chiusura della sua “vecchia” farmacia per lasciare inalterato il numero complessivo.

I commenti

“Si tratta – commenta il Comitato di Spina Tre - di un risultato importante, che si affianca a quello del nuovo ufficio postale che aprirà in via Treviso angolo via Aquila e della scuola materna / asilo nido di via Verolengo, già prevista per il 2009 e che ora ha avuto finalmente il finanziamento statale”. Il consigliere del Pd, ex Presidente della 4, Claudio Cerrato ha sottolineato: “Si completa un lavoro iniziato nel 2018 che ha visto vari rallentamenti e mediazioni con l'ordine dei farmacisti portato avanti con tenacia dagli uffici comunali”.