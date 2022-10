Domenica il Nunzio Apostolico impone il pallio pontificio all'arcivescovo Roberto Repole

A completamento della nomina ad Arcivescovo Metropolita, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di Torino il Nunzio apostolico in Italia, S.E.R. mons. Emil Paul Tscherrig, presiederà il rito di imposizione del pallio pontificio a S.E.R. mons. Roberto Repole.

Come scrive il Vicario Generale nella lettera-invito inviata alla comunità diocesana a inizio ottobre, "nell’omelia della celebrazione dello scorso 29 giugno a Roma, papa Francesco così descriveva il compito degli Arcivescovi: “In comunione con Pietro, essi sono chiamati ad ‘alzarsi in fretta’, non dormire, per essere sentinelle vigilanti del gregge e, alzati, ‘combattere la buona battaglia’, mai da soli, ma con tutto il santo Popolo fedele di Dio. E come buoni pastori devono stare davanti al popolo, in mezzo al popolo e dietro al popolo, ma sempre con il santo popolo fedele di Dio, perché loro sono parte del santo popolo fedele di Dio”.

"Un compito di guida e di servizio, un compito di comunione con il Romano Pontefice e il suo ministero di guida per tutte le Chiese particolari, un compito che è significato dal pallio, che in quella celebrazione agli Arcivescovi è stato consegnato come segno della “potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il Metropolita acquisisce di diritto nella propria provincia” (can. 437 § 1)".