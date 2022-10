“Furbetti” della sosta nei posti riservati ai disabili: nel 2022 già 50% di multe in più dell'anno scorso

A Torino sono in crescita i “furbetti” della sosta negli stalli riservati a persone con disabilità: è questo quanto emerso dai dati forniti dalla Polizia Municipale durante una commissione consiliare indetta per discutere degli abusi a riguardo.

Oltre il 50% di sanzioni in più rispetto a tutto il 2021

Al 30 settembre 2022, infatti, le multe per questa fattispecie sono state in totale 3834, ben il 50% in più di tutto il 2021, quando il contatore si era fermato a 2683. Tra queste, circa il 10% sono state comminate a chi, pur essendo in possesso di regolare contrassegno CUDE, ha parcheggiato negli stalli “ad personam” (quelli riservati a persone specifiche, ndr): “Ogni comando territoriale - ha sottolineato il comandante dei vigili Roberto Mangiardi – effettua controlli mirati sull'utilizzo dei permessi, a cui si aggiungono quelli degli addetti GTT, ma occorre distinguere tra gli stalli occupati da chi non ne ha il titolo e gli abusi fatti da chi il titolo ce l'ha; invitiamo, in qualsiasi altro caso, a inviarci le opportune segnalazioni”.

Le azioni dell'Assessorato alla Mobilità

Alle azioni messe in campo dalla municipale si aggiungono quelle degli uffici dell'Assessorato alla Mobilità guidato da Chiara Foglietta: “I permessi attivi - ha spiegato il funzionario Roberto Consalvo – rilasciati dalla Città sono 12mila: ogni mese effettuiamo controlli incrociati tra la nostra banca dati e quella dell'anagrafe per verificare i decessi e i cambi di residenza e, in caso di riscontro positivo, le targhe in questione vengono cancellate; sussiste, però, il problema del ritiro fisico dei contrassegni, visto che nel caso dei defunti non vengono riconsegnati spontaneamente dalle famiglie”.

I numeri degli stalli “ad personam”

Gli stalli “ad personam” attualmente presenti sul territorio cittadino sono in totale 3021: 2915 (2840 in prossimità di abitazioni e 75 dei posti di lavoro) con contrassegno rilasciato dalla Città di Torino e 106 da altri comuni (43 presso abitazioni e 63 presso posti di lavoro).

Nel corso della Commissione è stata discussa una proposta di mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Enzo Liardo per chiedere maggiori controlli a riguardo: l'atto è stato poi sospeso in attesa di nuovi dati e di una nuova discussione.