Carambola e auto in fiamme: il risveglio terribile di chi ha preso la tangenziale all'alba

Uno schianto, quattro veicoli coinvolti e uno che ha addirittura preso fuoco, anche se il conducente è riuscito a mettersi in salvo da solo, fortunatamente. E' successo questa mattina, all'alba, sulla tangenziale di Torino.



L'incidente (si pensa un tamponamento, all'origine di tutto) si è verificato tra Venaria e Borgaro in direzione Milano. In totale sono due le persone ferite, uno in codice giallo al San Giovanni Bosco e uno in codice verde al Maria Vittoria.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del fuoco: si è resa necessaria la chiusura della tangenziale con uscita obbligatoria a Venaria, dalle ore 5 circa alle ore 6. Il traffico ne ha inevitabilmente risentito, rimanendo bloccato in direzione Nord con lunghe code.