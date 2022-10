Incidente sulla tangenziale, all'altezza di Venaria: auto distrutte, conducenti portati al San Giovanni Bosco

E' una giornata particolarmente critica sulle strade del Torinese, con diversi incidenti e sinistri. La tangenziale, come al solito, presenta il conto più pesante.

Brutto sinistro all'uscita per Venaria

Un brutto sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita per Venaria, in direzione nord, con due veicoli coinvolti. Le auto sono state quasi distrutte, ma per fortuna i due conducenti (da soli a bordo dei mezzi) sono rimasti feriti in modo lieve, finendo entrambi in codice verde al San Giovanni Bosco.

Tamponamento alla barriera per Bruere

Un altro sinistro è avvenuto invece nei pressi della barriera di Bruere, con un tamponamento tra due veicoli: una persona è finita all'ospedale di Rivoli in codice verde.