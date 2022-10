Lite tra nigeriani, rissa a colpi di bastone davanti ai bambini: sul posto polizia e ambulanze

Ancora un pomeriggio di follia nel quartiere Barriera di Milano, dove intorno alle 17:30 due uomini di nazionalità nigeriana, dopo esser usciti da un locale, si sono affrontati a colpi di bastone e con oggetti taglienti in via Leinì angolo via Volpiano.

Il tutto davanti agli occhi attoniti di bambini e famiglie. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e due ambulanze: un uomo è stato medicato per escoriazioni, l'altro ha riportato ferite alla mano.