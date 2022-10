Tangenziale da brividi: due veicoli ribaltati all'altezza di Caselle, la Stradale ha finito le pattuglie di servizio

Sarà la leggere pioggerellina che cade da stamattina, sarà per la poca attenzione di chi è al volante, sta di fatto che oggi la tangenziale di Torino registra un numero record di incidenti, tanto che la Stradale non ha più pattuglie disponibili, al momento.

Ultimo episodio a Caselle

L'ultimo episodio è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza dell'uscita per Caselle, in direzione sud, con due veicoli ribaltati. I conducenti erano da soli a bordo e per fortuna risultano feriti solo in modo lieve.