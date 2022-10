Moncalieri nella morsa dei ladri: svuotata la cassaforte di una villa, due negozi 'visitati' di notte

Moncalieri presa d'assalto dai ladri negli ultimi giorni. Ignoti sono entrati in una villa in borgata Nasi, forzando l'ingresso e mettendo sottosopra i locali alla ricerca della cassaforte, mentre altri due colpi sono andati a segno in negozi in borgo San Pietro.

Svuotata cassaforte di una villa

Facile pensare che i ladri sapessero che dentro c'era una cassetta blindata nella casa che avevano messo 'nel mirino': armati di un attrezzo apposito, hanno trovato quello che cercavano, riuscendo ad aprirla, per portare via soldi e gioielli, oltre ad una pistola regolarmente denunciata dal proprietario dell'appartamento. I malviventi sono poi riusciti a fuggire prima del ritorno dei padroni di casa, che non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri.

Due negozi 'visitati' nella notte

Ladri (chissà se gli stessi) in azione nella notte di qualche giorno fa anche ai danni di un negozio di giardinaggio e di una panetteria. Ignoti hanno forzato l'ingresso dell'attività commerciale di borgo San Pietro per puntare al fondo cassa, anche se il bottino è stato abbastanza magro, circa un centinaio di euro.

Stessa (brutta) sorpresa è capitata ad una panetteria in borgo Aje, dove i malviventi sono entrati rubando i soldi che hanno trovato nel registratore: in questo caso, come nel precedente, quando i titolari sono arrivati nell'attività la mattina seguente non ha potuto fare altro che sporgere denuncia.