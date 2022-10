Atenei, l'Università di Torino tra le 500 migliori al mondo

Mercoledì 12 ottobre 2022 l’agenzia britannica THE – Times Higher Education ha pubblicato il World University Ranking 2023, la nota classifica che valuta annualmente le migliori università del mondo. I dati si riferiscono all’anno 2020/21 e riflettono gli sconvolgimenti che la pandemia ha portato nelle università di tutto il mondo.

A livello globale l’ateneo di Torino si colloca nella fascia 401-500 su circa 1.800 università, in posizione stabile rispetto all’edizione passata. A livello italiano, tra i 55 atenei presenti in classifica l’Università di Torino si colloca al 16° posto, a pari merito con le Università di Trento, Siena, Pisa, Modena e Reggio Emilia, Genova, Bolzano, Firenze, Ferrara e Catania. Si confermano al top mondiale le Università di Bologna (161° posto) e la Scuola Normale Superiore di Pisa (183°).

UniTo registra anche quest’anno un risultato nettamente sopra la media negli indicatori delle Citazioni e della Ricerca, dove si colloca nel primo quartile delle migliori università al mondo. Risulta nella media per livello di internazionalizzazione e per i finanziamenti attratti da privati.

I dati utilizzati per questa classifica sono stati chiesti direttamente alle università o, per i dati bibliometrici, sono ricavati dal database internazionale Scopus. Le classifiche del Times Higher Education valutano le università in tutte le loro attività principali: teaching, research, citations, international outlook e industry income. Vengono utilizzati 13 indicatori di prestazione calibrati per fornire comparazioni più complete ed equilibrate. Gli indicatori sono raggruppati in cinque aree con un peso percentuale così distribuito:

teaching (30%)

reputation survey (15%)



staff-to-student ratio (4,5%)



doctorate-to-bachelor ratio (2,25%)



doctorate-awarded-to-academic-staff ratio (6%)



institutional income (2,25%)

research (30%)

reputation survey (18%)



research income (6%)



research productivity (6%)

citations (30%)

international outlook (7,5%)

proportion of international students (2,5%)



proportion of international staff (2,5%)



international collaboration (2,5%)

industry income (2,5%)

Per approfondimenti sui ranking globali e disciplinari delle università si veda il sito: https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/.

Per informazioni: https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings