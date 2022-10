A novembre nuovo personale nelle anagrafi di Torino: via Leoncavallo aperta anche il venerdì. CIE il pomeriggio

Aprire l'anagrafe di via Leoncavallo anche il venerdì. Consentire ai torinesi di poter rifare la carta di identità il pomeriggio e il sabato. Sono questi i prossimi obiettivi dei servizi civici del Comune di Torino. E per trasformare gli enunciati in realtà arriva nuovo personale. Ad inizio novembre entreranno in servizio 65 amministrativi del concorso bandito negli scorsi mesi dalla Città: una decina verranno destinati all'anagrafe e all'ufficio di stato civile.

Personale stabile in piazza Astengo e via Leoncavallo

New entry nell'organico che consentiranno di mettere personale stabile nelle sedi di piazza Astengo e via Leoncavallo. Attualmente nelle due decentrate - aperte rispettivamente il lunedì/martedì e mercoledì/giovedì - lavorano dipendenti in prestito dalla Centrale di via della Consolata. Gli inserimenti permetteranno, come hanno spiegato gli uffici, di aprire quasi certamente il venerdì anche l'ufficio di Barriera di Milano.

Nel 2023 30/40 pensionamenti

E i servizi civici, come tutto Palazzo Civico, soffrono per i pensionamenti. Se l'anno scorso il settore aveva 260 dipendenti, quest'anno si è scesi a 180. "Da qua a fine 2023 - ha spiegato l'assessore Francesco Tresso - andranno in pensione circa 30-40 persone". Diventano quindi essenziali gli inserimenti di nuovo personale, soprattutto giovane.

Aperture pomeridiane

Palazzo Civico sta lavorando poi per rendere stabile l'apertura delle anagrafi il sabato: attualmente sono accessibili quest'ultimo giorno dalle 8.30 alle 13.30 via della Consolata, corso Corsica 55 (Circoscrizione 8), cascina Gajone in via Guido Reni 102 (Circoscrizione 2) e via Stradella 192. "Stiamo dialogando con i sindacati - ha spiegato Tresso - perché, a fronte di un monte ore invariato, si possano avere orari più snelli con aperture il sabato ma anche pomeridiane".

Nelle biblioteche poli informativi