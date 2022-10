Festa di via Madama Cristina buona la prima, ora si pensa alle luminarie di Natale

Oltre due km di banchetti commerciali e di associazioni culturali e sociali domenica scorsa hanno invaso l'intero quartiere di via Madama Cristina.

La festa di via organizzata dall'associazione dei commercianti mancava da quattro anni e ha invaso le strade da corso Bramante a corso Vittorio Emanuele.

"Una bella festa e successo dell’associazione" commenta il presidente Giovanni d'Amelio. "Il prossimo step sono le iniziative di Natale. Dovremo organizzare una festa il 3 dicembre con l'accensione delle luminarie".

Luminarie volute e pagate dall'associazione stessa per rilanciare il commercio locale in vista delle festività con il contributo della Circoscrizione 8.

Un'ottantina le luminarie a forma di stella cadente a luce led che creeranno l'atmosfera natalizia lunga via Madama Cristina. Ma non solo. Tutte le associazioni della 8 infatti hanno intenzione di illuminare le vie proprio per aiutare il commercio durante i mesi delle spese più importanti.

"Abbiamo messo a disposizione un contributo da 20 mila euro che saranno divisi tra tutte le sette associazioni di commercianti da investire per coprire in parte le spese per le luminarie, capofila del progetto sarà proprio l'associazione di via Madama Cristina" spiega il coordinatore Dario Pera.