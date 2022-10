Il vecchio capolinea della Torino-Ceres rivive con Con-temporaneo: dove partivano i treni le opere degli studenti

I progetti

Tra le proposte più interessanti elaborate dagli studenti Cube House e IQcube, essenziali e modulabili, in cui un singolo cubo riesce ad ampliarsi e generare ambienti diversi o Color Primary School, una sfida a progettare una scuola che sia anche centro di aggregazione ecosostenibile, da costruire in pochissimo tempo. L'Accademia Albertina ha realizzato un'installazione artistica, mentre le Scuole Tecniche San Carlo hanno fatto alcuni plastici per restituire un’idea più realistica dei progetti. L’immagine guida, ideata da due allieve dell’Istituto Albe Steiner, è stata scelta a seguito di un concorso rivolto agli Istituti di indirizzo grafico: una selezione di manifesti è esposta in mostra.