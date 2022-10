Via libera alla caccia a Costagrande: “Il sindaco non poteva ripetere l’ordinanza”

Il Tar ha accolto una parte del ricorso di Federcaccia Piemonte contro la caccia sulla collina di Costagrande e ha annullato l’ordinanza emessa dal sindaco Luca Salvai il 31 agosto di quest’anno. Il Tribunale riconosce la pericolosità della caccia in larga parte di quella zona, per la presenza di case e di itinerari escursionistici, ma riconosce che non poteva essere usata per la seconda volta consecutiva un’ordinanza sindacale per impedirla, perché è un provvedimento contingibile e urgente: “Nel settembre 2022 la situazione era ormai ben nota da oltre un anno e l’ordinanza contingibile e urgente si poneva del tutto fuori luogo, pur nella correttezza dei suoi scopi ultimi, nel sopperire ai poteri ordinari della regolamentazione della caccia”, recita un passo della sentenza del 19 ottobre.

Ora il sindaco valuterà il da farsi con la Giunta: cioè se ricorrere al Consiglio di Stato o battere altre strade. Mentre sulla vicenda è intervenuta anche la Lega abolizione caccia di Pinerolo: “A dispetto delle apparenze, questa sentenza dà ragione a chi intende vietare la caccia in località Costagrande: la Lac continuerà quindi, con altri strumenti, la propria azione affinché la caccia sia vietata a Costagrande così come nelle altre zone da cui provengono segnali di protesta per la presenza di cacciatori in zone densamente abitate e frequentate. Inoltre, a fronte della pericolosità dell'attività venatoria in località Costagrande certificata dal Tar, ritiene che i cacciatori dovrebbero astenersi spontaneamente dal cacciare in quella zona, non in forza di un divieto ma bensì per proprio senso di responsabilità”.