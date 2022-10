Altro doppio incidente sulla tangenziale: feriti e traffico bloccato in direzione sud

Altro duplice incidente sulla tangenziale di Torino, dopo quelli avvenuti nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 25 ottobre.

Feriti e traffico in tilt

Il primo è avvenuto subito dopo Collegno, in direzione Piacenza, un tamponamento con tre veicoli coinvolti. Ci sono feriti, subito soccorsi dalla Polizia Stradale e dai sanitari del 118 arrivati sul posto.

Il traffico risulta completamente bloccato in direzione sud e fortemente rallentato anche nella direzione opposta. Il secondo incidente è avvenuto invece in corso Allamano, all'altezza dell'interscambio in direzione nord, con un autocarro che si è ribaltato sullo spartitraffico centrale: il conducente, ferito, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Rivoli.