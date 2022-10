Traffico in tilt in tangenziale, doppio incidente a Collegno e Venaria

Mattinata di incidente sulla tangenziale, nella zona ad ovest di Torino, con traffico in tilt. Il primo si è verificato all'altezza di Collegno dove due macchine, che procedevano in direzione Savona-Piacenza, si sono scontrate. Nell'impatto si registra un ferito non grave, che è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Rivoli.

Incidente a Venaria Reale

Il secondo incidente si è verificato all'altezza di Venaria Reale, sempre sulla stessa carreggiata in direzione di Orbassano: nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion e due vetture. Al momento non sono note le condizioni dei feriti: uno è stato portato al Maria Vittoria. A causa dei due scontri si registrano lunghe code verso sud, con traffico pesantemente congestionato.