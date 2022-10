Juve nella bufera per l'inchiesta plusvalenze, il club respinge le accuse: "Rispettate sempre le leggi"

La Juventus è finita nella bufera, a poche ore dalla decisiva sfida di Champions contro il Benfica, per la vicenda plusvalenze, con possibili pesanti risvolti per il presidente Andrea Agnelli e il gruppo dirigente.

La Juve replica: "Sempre rispettate le norme"

La società bianconera, però, reagisce alle accuse della Procura di Torino, dicendosi convinta di "avere operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry".

I legali: "Nessun bilancio falsificato o alterato"

Oltre alla nota ufficiale del club, arrivano anche le parole degli avvocati difensori: "In merito alla contestazione di aver falsificato il bilancio e aver reso comunicazioni improprie al mercato, la Juventus e i suoi esponenti ritengono di aver operato nel rispetto delle leggi e dei principi tecnico-contabili in materia", dichiarano l'avvocato Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, e Davide Sangiorgio, legale del presidente Agnelli e di alcuni dirigenti del club bianconero.

"Piena trasparenza e legalità"

"Peraltro, nel corso degli anni di interesse, Juventus si è distinta per aver dato corso, in piena trasparenza e rispettando alla lettera le normative, a due diversi aumenti di capitale. Queste operazioni straordinarie - aggiungono ancora i legali - hanno confermato la solidità della Società nel panorama del calcio italiano. In particolare, il secondo aumento di capitale, avviato autonomamente dalla Società nel giugno 2021, vale a dire alcuni mesi prima che si avesse notizia dell'indagine della Procura della Repubblica di Torino, aveva l'obiettivo di rafforzare il patrimonio della Società in seguito al forte impatto della pandemia".

"Gli importi di tali aumenti di capitale - concludono gli avvocati Bellacosa e Sangiorgio - superano e assorbono largamente i numeri delle contestazioni di natura formale di questa indagine, che in ogni caso non avrebbero alcun effetto sull'indebitamento della società".