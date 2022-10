Cirio sorride a Meloni: “Ora avanti con l’autonomia. Il Piemonte? Oggi si è svegliato più forte di prima”

E’ un Alberto Cirio sorridente quello che plaude al discorso di insediamento di Giorgia Meloni. A convincere il Governatore, il passaggio con cui il primo ministro afferma di voler procedere con la legge quadro sull’autonomia differenziata.

Cirio auspica accelerata su autonomia differenziata

“Non è un manifesto elettorale, è la Costituzione italiana che lo prevede e che ti dice che se in determinate materie vuoi chiedere autonomia, lo Stato ti dà le risorse che spendeva in quella materia: se tu sei bravo e ne avanzi, le tieni e le investi su altre cose. Per un servizio migliore, per abbassare le tasse dei cittadini” ha ricordato Cirio.

Il provvedimento, più volte annunciato, era rimasto fermo in Parlamento e fino ad ora la legge quadro non aveva mai trovato una sua concretezza, né con il Governo Conte, né con quello Draghi: “Il fatto che la presidente Meloni abbia voluto richiamarlo nel suo intervento è positivo ed energizzante. Maggiore autonomia significa maggiore responsabilità, lavorare di più. A noi il lavoro non spaventa”.

Cirio: "Andrò a Roma, da oggi il Piemonte è più forte"

E sul lavoro che lo attende con il nuovo Governo, il presidente si è espresso con fiducia: “Sono in stretto rapporto con diversi ministri, non solo i piemontesi. Sono persone che conosco e con cui ho rapporti stretti. Sto lavorando con loro, ho detto agli assessori di preparare dossier: mi recherò a Roma spesso nelle prossime settimane per impostare le esigenze del Piemonte”.

“Credo che oggi il Piemonte si sia svegliato più forte di prima” ha concluso Cirio.