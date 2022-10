Alla Cartiera di San Donato nasce un nuovo centro d'ascolto per le persone in difficoltà

Alla Cartiera di San Donato nasce nuovo centro d'ascolto per le persone in difficoltà

L'offerta di servizi alla persona nella zona del “basso” San Donato si arricchisce di un nuovo tassello: ha aperto ad ottobre, infatti, un nuovo centro di ascolto destinato a persone in difficoltà. A gestirlo sarà l'Associazione Il Vaso di Sarepta che, grazie alla collaborazione della Cooperativa Valpiana, avrà la possibilità di collocalo all'interno del centro Cartiera di via Fossano 8 a Torino.

Lo sportello Sarepta

Lo sportello è aperto il secondo mercoledì di ogni mese dalle 17.30 alle 19. Per accedere è necessario compilare il modulo disponibile sul sito https://ilvasodisarepta.org, la persona interessata verrà ricontattata per fissare un appuntamento. Uno dei suoi scopi principali è quello di orientare: per questo, le associazioni del territorio possono segnalare servizi e attività destinate a persone fragili scrivendo a sportello@ilvasodisarepta.org.

Le attività dell'associazione

Il Vaso di Sarepta ha l'obiettivo di “aiutare chi si trova in difficoltà a causa di condizioni economiche, sociali, familiari o di qualunque altro genere, realizzando forme di intervento in grado di proporre soluzioni concrete che possano accompagnare verso un futuro di autonomia e inclusione”.