Sgomberato il Tossic Park di corso Venezia: la polizia trova 16 persone, rischiano una denuncia

È scattato intorno alle 10 l’ennesimo blitz della polizia per ripristinare la legalità in corso Venezia. Le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare il “Tossic Park” vicino al cantiere del Passante.

Trovate sedici persone, per lo più tossici

I poliziotti hanno ritrovato all’interno dell’area di proprietà di FS sedici persone. Tossicodipendenti, che avevano trovato “casa” in quella zona a seguito dello sgombero dell’ex Gondrand. Delle persone fermate, 4 sono state identificate perché in possesso di documenti. Per gli altri 12 sono in corso le procedure di identificazione: tutti gli occupanti rischiano una denuncia per “occupazione abusiva”.

Lomanto: "Grazie alle forze dell'ordine"

“Dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine per l’intervento. Siamo contenti perché Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area, si è impegnata non solo per pulire gli spazi, ma anche per rendere la struttura inaccessibile” commenta Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6. “Dopo aver avanzato la richiesta di sgombero, ora vigileremo affinché l’intervento sia risolutivo” conclude.