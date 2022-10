"Cerco lavoro": da domani a Moncalieri al via nuovo ciclo di incontri informativi

La Città di Moncalieri e Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso il Centro per l’impiego di Moncalieri, uniscono ancora una volta i propri servizi per proporre ai cittadini un nuovo ciclo di tre incontri informativi su come organizzare in maniera efficace la ricerca del lavoro.

Tre gli appuntamenti in programma

Giovedì 27 ottobre. I servizi per la ricerca del lavoro: cosa offrono e come accedere.

Giovedì 3 novembre. Eures: una rete europea per vivere e lavorare all’estero.

Giovedì 10 novembre. La ricerca del lavoro online: strumenti digitali per una ricerca efficace e sicura.

Gli incontri della serie 'Il lavoro per me! Strumenti, servizi e prospettive' sono in programma dalle 14.30 presso Botteghe Fonderie Limone, in via Pastrengo 88 a Moncalieri. Questi servizi sono erogati in sinergia e in continuità con il Centro per l’Impiego di Moncalieri.

Nel corso dei tre appuntamenti operatori ed esperti illustreranno gli strumenti e le modalità per ricercare un’occupazione in modo strutturato: identificare con chiarezza gli obiettivi professionali, predisporre accuratamente strumenti come il curriculum e la lettera di presentazione, consultare i siti e le piattaforme di incontro fra domanda e offerta di lavoro, stilare un elenco di aziende a cui inviare la propria candidatura, affrontare in maniera efficace un colloquio di lavoro e altro ancora.

"Piattaforme digitali fondamentali"

"Può capitare di sentirsi soli e scoraggiati nella fase della ricerca di un lavoro: i canali per la candidatura sono sempre più digitali, l’utilizzo delle piattaforme online non è sempre facile – affermano Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche del lavoro, e Davide Guida, assessore alle Politiche per i giovani – ma è utile sapere che a Moncalieri esistono dei servizi gratuiti che offrono supporto e orientamento, affiancano i cittadini nel percorso della candidatura: dalla stesura del curriculum, anche in lingua straniera, alla candidatura online, simulazioni di colloqui di lavoro, video-curriculum, consulenze individuali e di gruppo".

Per informazioni e prenotazioni contattare Moncalieri Informa: 011 64.22.38; moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it ; moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it

Centro per l’impiego di Moncalieri: 800.184.704; info.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it