Barriera Lanzo, la richiesta della Circoscrizione 5 a Gtt: "Ripristinate la fermata Brosso"

Ripristinare la fermata Brosso, per agevolare gli anziani negli spostamenti con i mezzi pubblici. E' questa la richiesta che la Circoscrizione 5 ha avanzato a Gtt.

Raccolta firme

L'iniziativa, condivisa dal presidente Enrico Crescimanno, dal coordinatore della commissione Viabilità Bruno Francavilla e dal vice presidente Antonio Cuzzilla, è partita da una raccolta firme di cittadini che chiedevano a gran voce il mantenimento e ripristino della fermata Brosso di via Venaria. "Si è verificato sul posto che la distanza tra le fermate 408 e 413 è d 706 metri, contrariamente a quanto indicato da Gtt, ovvero 500 metri" spiega Crescimanno.

Ridurre la distanza

Da qui la richiesta di ripristinare la fermata 410 Brosso, in modo tale da ridurre la distanza tra le due fermate ad appena 353 metri. "La tipologia del territorio, già densamente popolato, vede la presenza di tantissimi anziani" racconta il presidente della Circoscrizione 5.

Scelta strategica per la viabilità

Per la Circoscrizione 5 ripristinare la fermata Brosso sarebbe anche una scelta strategia in termini di viabilità, soprattutto per il futuro, quando la fermata di Largo Grosseto sarà utilizzata come interscambio con la linea ferroviaria Rebaudengo-Allianz Stadium e sarebbe quindi strategie avere un'alternativa in quell'area.

"Abbiamo accolto come un problema importante questa petizione per cercare di andare incontro a un'esigenza dei cittadini. Pertanto, ci auspichiamo che sia l'ente dei trasporti che il Comune di Torino accettino la nostra proposta" afferma Bruno Francavilla, coordinatore alla Viabilità della Cinque.