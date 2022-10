A Torino nel 2022 oltre 284mila assorbenti gratis alle donne che non possono permetterselo

Nel primi mesi del 2022 pezzi Banco Farmaceutico ha fornito al Comune di Torino già 15 mila pacchi di assorbenti, per un totale di 134.784 pezzi, da distribuire gratuitamente alle donne in difficoltà economica attraverso la rete delle organizzazioni no-profit degli Snodi. Entro fine anno ne consegnerà altre 16.680 confezioni, pari a 150.120 prodotti, per andare così a coprire le richieste pervenute da chi mensilmente deve fare i conti con il ciclo. Perché una famiglia povera e/o una donna indigente non fatica a comprare del cibo ma anche dentifricio, pannolini per i bimbi e assorbenti.

Apollonio (DemoS): "Il ciclo non è un lusso"

Per cercare di dare una risposta al problema la maggioranza, a prima firma della consigliera di DemoS Elena Apollonio, ha proposto una mozione dal titolo "Eliminiamo le differenze: il ciclo non è un lusso". L'obiettivo dell'atto è realizzare misure di incentivazione per assorbenti femminili ecosostenibili e intervenire presso il Governo per chiedere l’abbassamento dell’Iva su assorbenti, tamponi e coppette, "che – ha spiegato – dovrebbero essere considerati beni di prima necessità, favorendo così la salute, anche riproduttiva, delle donne". Come primo passo Palazzo Civico potrebbe ridurre o abbattere l'iva sui tamponi in vendita nelle farmacie comunali.