Discariche abusive, la beffa delle telecamere: 500 multe nel 2022, ma il 73% non le ha ancora pagate

Non sembra esserci modo di arginare i 'furbetti dei rifiuti', gli incivili che abbandonano immondizia o ingombranti in ogni angolo della strada dando vita a discariche abusive a Torino. Anche le telecamere, nonostante funzionino, non riescono infatti ad arginare un mal costume sempre più in voga.

Poche le telecamere in funzione

Eppure, gli sforzi messi in campo da Amiat per fermare i furbetti sono evidenti: sono infatti 9 le telecamere fisse e due quelle mobili attualmente in funzione, mentre gli accertatori 13. Il risultato? 496 nel 2022 i verbali mandati alla polizia municipale, a cui spetta poi il compito di mandarli al cittadino pizzicato ad abbandonare il rifiuto. Un numero elevato ma che potrebbe essere ben superiore, in quanto solo il 10% degli abbandoni viene associato alla targa di un mezzo, consentendo così di arrivare a una persona.

Non pagato il 73% delle sanzioni

Ma c’è di più: ad Amiat infatti risulta ancora non pagato il 73% delle sanzioni. Per carità, i cittadini sanzionati potrebbero ancora mettersi in regola, ma difficilmente lo faranno. E allora per la Città ecco ripresentarsi l’annoso problema: come contrastare l’abbandono di rifiuti?

Amiat: "Servono multe più salate come deterrente"

Un limite ben definito da Amiat stesso è quello del sistema sanzionatorio: “L’entità della multa è frustrante. Se la sanzione fosse più consistente, forse sarebbe anche più efficace come deterrente” è l’amaro commento di Paola Bragantini, presidente di Amiat. Oggi infatti il regolamento del Comune di Torino prevede sanzioni comprese tra 25 e 450 euro, a seconda del reato. Le multe più frequenti sono però quelle da 25 e 50 euro.

La speranza, in tal senso, arriva dalla volontà di alzarle, al fine di scoraggiare i furbetti all’errato conferimento dei rifiuti. Per dire stop, una volta per tutte, all’abbandono dell’immondizia.