Guerriglia urbana a Torino, in appello la procura chiede il reato di devastazione

La procura generale di Torino ha chiesto alla Corte d'appello di riconoscere il reato di devastazione per una ventina di giovani che il 26 ottobre 2020, durante una delle prime manifestazioni contro il governo per la decisione di varare un nuovo lockdown, diedero l'assalto ai negozi del centro, rendendosi protagonisti di una vera guerriglia urbana, con disordini e scontri con le forze dell'ordine.

In primo grado 'soltanto' furto aggravato

In primo grado, lo scorso 31 gennaio, erano state pronunciate 21 condanne per un totale di 52 anni di reclusione, ma solo per il reato, meno grave, di furto aggravato. La sentenza è prevista per la fine di novembre.

Occupazione via Biella, 13 anarchici assolti

Ad oltre sette anni dall'occupazione di uno stabile in via Biella, a Torino, un gruppo di tredici anarchici e antagonisti è stato assolto dal tribunale. Per alcuni imputati la formula è "il fatto non costituisce reato": l'episodio contestato risale al 15 maggio 2015.

Le forze dell'ordine intervennero subito dopo l'occupazione e procedettero allo sgombero: otto antagonisti si rifugiarono sul tetto, dove trascorsero la notte successiva prima di scendere.