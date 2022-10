Il Consiglio delle autonomie locali dice sì al Parco dei cinque laghi di Ivrea

Parere favorevole all’unanimità del Consiglio delle autonomie locali, presieduto da Davide Crovella, per il Ddl 222 sull’istituzione del “Parco dei cinque laghi di Ivrea” e per la Pdl 217 sulla promozione e valorizzazione della filiera del legno.

Per illustrare il Ddl 222 è intervenuto il vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Carosso, che ha evidenziato come la proposta per il nuovo Parco dei cinque laghi di Ivrea nasca dalla richiesta degli amministratori locali e che vede d’accordo tutte le parti politiche del territorio. La gestione dell’area sarà affidata alla Città metropolitana di Torino; si tratta di un’area già inclusa nella Rete ecologica regionale e provinciale e che vedrebbe così ampliate le garanzie naturalistico-ambientali e la fruizione sostenibile. Sarà necessario, ha sottolineato, spiegare le opportunità per i residenti che tutelino e promuovano le loro attività e i prodotti del luogo, proprio perché provengono da una zona tutelata e di particolare pregio.

Condizionato, invece, il parere positivo alla Pdl sulla filiera del legno, alla istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e degli enti locali al fine di tener conto delle molteplici osservazioni pervenute dai vari soggetti interessati (come Città di Torino, Uncem, Anpci e Città metropolitana). Questo prima che il testo venga esaminato in Commissione.

Il primo firmatario, Paolo Bongioanni, che è intervenuto per illustrare il provvedimento si è detto pienamente d’accordo sul metodo di lavoro emerso durante la discussione e, quindi, recepito nel parere.

Il Cal ha anche proceduto alla elezione di Roberto Colombero (presidente Uncem) all’interno dell’Udp con funzione di segretario. Sostituisce Paolo Lanfranco, presidente della Provincia d’Asti, decaduto per termine del mandato.