Il più giovane e il più anziano carabiniere della provincia di Torino premiati con il calendario storico dell'Arma

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino ha scelto di riservare un regalo speciale per due dei suoi uomini: il più anziano e il più giovane attualmente in servizio, infatti, hanno ricevuto in dono l'edizione 2023 del calendario storico dell'Arma, presentato ufficialmente ieri mattina nella sede di via Cernaia. Si tratta del luogotenente Antonio Vitale, comandante della stazione di Orbassano, e di Alessandro Di Paolo, uno degli ex allievi protagonisti della cerimonia di giuramento avvenuta lo scorso luglio in piazza Castello.

La consapevolezza del più anziano

Per Vitale, dopo 46 anni di servizio, il 31 dicembre scatterà il congedo: “Mi sono arruolato - ha raccontato - nel marzo del 1976, durante un periodo difficile come quello degli 'anni di piombo', attraversando mezzo secolo di storia dell'Arma. Un pensiero va ai miei genitori che mi hanno trasmesso valori essenziali ritrovati in questa seconda grande famiglia, perché chi è carabiniere non smetterà mai di esserlo. Ho prestato servizio a diversi livelli, arrivando in Piemonte nel 1980: durante il mio impegno quotidiano ho avuto oneri, onori ma anche grandi soddisfazioni, ricevendo grande riconoscenza per i sacrifici fatti nell'interesse della comunità”.

L'emozione del più giovane

Per Di Paolo, appena 20 anni di età e poche settimane di servizio alle spalle, è stata un'altra grande emozione dopo quella del giuramento, avvenuto davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell'allora ministro della difesa Lorenzo Guerini e delle più alte cariche militari dello Stato.

Durante la consegna della copia del calendario ha ringraziato tutti i presenti per l'omaggio e l'accoglienza.