Stanotte ritorna l'ora solare: si accorciano le giornate

Questa notte, come accade sempre nell'ultimo weekend di ottobre, tornerà l'ora solare. Il sole sorgerà prima al mattino, ma la sera farà buio molto prima, in altre parole si accorceranno le giornate.



L'ora solare sarà in vigore fino alla primavera prossima, in particolare fino a domenica 26 marzo 2023, quando tornerà l'ora legale. I nostri moderni cellulari e computer si aggiornano automaticamente da soli, comunque fate attenzione. Per convenzione le lancette vengono spostate indietro di un'ora di notte, precisamente dalle 3 alle due: questo orario è stato scelto perché è quello in cui la circolazione dei treni e mezzi pubblici è ridotta al minimo e di conseguenza il cambio non dovrebbe portare grossi disagi rispetto agli orari giornalieri.



Stasera sarà opportuno un controllo degli orologi di casa, magari sincronizzandoli con l'ora del PC o del Televideo che sono solitamente aggiornate in automatico.