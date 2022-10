Torino si schiera con il popolo iraniano: "Bella Ciao" contro il regime che opprime le proteste [VIDEO]

Dopo oltre 40 giorni dall'uccisione di Masha Amini, in Iran non si placano le proteste contro il regime che opprime il popolo. E l'eco della resistenza iraniana arriva fino a Torino, dove oggi pomeriggio un gruppo di manifestanti si è ritrovato in piazza Castello per esprimere la propria solidarietà ai cittadini dell'Iran.

Il momento più toccante, la canzone "Bella Ciao", intonata tra gli applausi e con commozione da parte dei presenti. Le richieste dei manifestanti torinesi? Il rispetto dei diritti del popolo iraniano, libertà e giustizia per le persone uccise e per quelle che continuano a vivere sotto la repressione. Un canto forte, che si leva in supporto della rivoluzione iraniana anche da Torino.